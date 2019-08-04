Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция

В воскресенье, 4 августа, в матче за Суперкубок Англии встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".
Начало матча - в 17:00.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Стерлинг.
ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Обслужит матч арбитр Мартин Аткинсон.
В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча. Первая игра в Ливерпуле завершилась вничью (0:0), во второй встрече в Манчестере сильнее оказались хозяева (2:1).
Всего между собой команды провели 184 матча. 90 из них завершились победами "Ливерпуля", 46 - выигрышами "Манчестер Сити", 48 - вничью.
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Футболисты "Ливерпуля" вышли на разминку.
Игроки и тренеры "Манчестер Сити" поприветствовали юных фанатов перед матчем.
Стартовый состав "Манчестер Сити".
Вот этот трофей получит победитель сегодняшнего матча.