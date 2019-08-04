Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция

В воскресенье, 4 августа, в матче за Суперкубок Англии встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Начало матча - в 17:00.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Стерлинг.

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч арбитр Мартин Аткинсон.

В прошлом сезоне клубы провели между собой два матча. Первая игра в Ливерпуле завершилась вничью (0:0), во второй встрече в Манчестере сильнее оказались хозяева (2:1).

Всего между собой команды провели 184 матча. 90 из них завершились победами "Ливерпуля", 46 - выигрышами "Манчестер Сити", 48 - вничью.

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Футболисты "Ливерпуля" вышли на разминку.

Игроки и тренеры "Манчестер Сити" поприветствовали юных фанатов перед матчем.

Стартовый состав "Манчестер Сити".

Вот этот трофей получит победитель сегодняшнего матча.