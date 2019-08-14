Ливерпуль - Челси - 7:6 Хроника матча, видео голов

14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоялся матч Суперкубка УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

ЛИВЕРПУЛЬ, Англия - ЧЕЛСИ, Англия - 2:2 (5:4 по пен.)

Голы: Мане, 50, 96 - Жиру, 38, Жоржиньо, 101

"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен, Салах, Мане.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Педро, Жиру.

- АБРАХАМ НЕ ЗАБИВАЕТ! Пробил по центру голландец, Адриан коленом отбил! Все, "Ливерпуль" - обладатель Суперкубка УЕФА!

- Салах забивает важнейший мяч! 5:4! Все в руках Адриана сейчас!

- Александер-Арнольд и Эмерсон также свои шансы реализовали! 4:4! Теперь промахиваться просто нельзя!

- Молодой Маунт делает счет 3:3, пока без промахов идут команды!

- Ориги уверенно реализовал свой шанс, 3:2 в пользу Ливерпуля!

- Баркли точен, 2:2!

- Фабиньо делает счет 2:1!

- Жоржиньо также был точен.

- Фирмино открыл счет в серии пенальти!

120 - Закончился и второй тайм дополнительного времени! Серия пенальти впереди у нас!

118 - По моменту было у Маунта и Педро, но оба раза игроки Челси не смогли поразить ворота Адриана.

114 - Скучно на поле, команды уже мысленно готовятся к серии послематчевых пенальти?

109 - Желтая карточка для Александра-Арнольда.

106 - Продолжаем! Челси разводит мяч с центра поля.

Закончилась первая половина дополнительного времени.

104 - И Ливерпуль проводит замену. Вместо автора дубля Мане на поле вышел Ориги.

103 - Замена у Челси. Вместо Ковачича на поле вышел Баркли.

101 - ГООООЛ! И снова равенство! 2:2! Адриан завалил в штрафной Абрахама и арбитр указала на точку. Приговор рефери исполнил Жожиньо!

100 - Момент у Челси. Манут из убойной позиции не сумел переиграть Адриана, хотя должен был сравнивать счет молодой бомбардир.

96 - ГОООООООООЛ! 2:1! И снова гол имени Фирмино и Мане. Первый догнал мяч на фланге и отпасовал в центр, откуда форвард пробил в "девятку" ворот Кепы. Красиво!

95 - Как-то совсем скучно начали команды первый дополнительный тайм.

91 - Игра возобновилась футболистами Ливерпуля. Впереди минимум 30 минут качественного противостояния.

Впереди два дополнительных тайма. Если победителя они не определят, то нас ждет и серия пенальти.

90 - Подходит к завершению основное время матча, команды практически не угрожают воротам друг друга.

88 - Хендерсон наказан желтой карточкой за срыв атаки. Все по делу.

86 - Манут забил за Челси, но был в положении вне игры. Справедливо взятие ворот засчитано не было.

83 - Первая желтая карточка в матче. Аспиликуэта сбил Мане и справедливо был наказан.

80 - Какой момент у Ливерпуля! Сперва Кепа справился с ударом Салаха, после чего на добивание подоспел ван Дейк, но и его удар голкипер отразил, переведя мяч в перекладину!

78 - Двойная замена у Челси. Маунт вышел вместо Жиру, а Абрахам заменил Пулишича.

73 - Борьбы на поле хватает, но еще ни одной желтой карточки не показала арбитр нашей встречи. Стоит признать, что и повода не было.

68 - Замена у Ливерпуля. Вейналдум вышел вместо Милнера. Напомню, что у Челси еще замен не было.

65 - Получилось у Челси остановить Ливерпуль в эти минуты, но пока в атаке у синих ничего не выходит. Офсайд за офсайдом, ничего опасного.

60 - Как и в первом тайме после стартового натиска от Ливерпуля Челси сумел сместить игру в центр поля. Пойдут ли дальше синие? Все зависит от них и соперника.

55 - Просто царит Фирмино на поле! Опасные передачи у него выходят одна за одной!

54 - Снова момент у красных. После паса Мане на ударной позиции был Хендерсон, удар которого с огромным трудом отбил Кепа, но тут имел место рикошет от Эмерсона.

52 - Тут же Фабиньо мог выводить команду вперед после передачи все того же Фирмино, но удар защитника прошел в сантиметрах от "девятки" ворот Кепы! Вот так начало от Ливерпуля.

50 - ГОООООООЛ! Мане сравнивает счет! Свеженький Фирмино прекрасным пасом вывел Фабиньо на опасную позицию, после чего бразилец скинул мяч под удар Мане, а африканец спокойно переправил сферу в ворота!

47 - Замену провел Клопп. Вместо Чемберлена вышел Фирмино. Усиляет атаку немецкий специалист.

46 - Команды вновь на поле. Впереди минимум 45 минут интереснейшего футбола!

Перерыв! Отличный первый тайм, ждем продолжения!

44 - Ливерпуль пока не может вернуться в игру, Челси продолжает давить на ворота оппонента. Неожиданно, но имеем, что имеем.

42 - Забивает Пулишич, но арбитр сигнализировал вне игры. Спорный момент, но видеоповтор арбитр смотреть не стала.

38 - ГООООЛ! Жиру открывает счет! Все к этому и шло! Француз получил мяч из глубины от Пулишича, вышел на свидание с Адрианом и спокойно его обыграл!

35 - Гораздо активнее стали действовать футболисты Челси, уже не видно преимущества Ливерпуля. Сейчас больше об обороне думает команда Юргена Клоппа, хотя начиналось все совсем иначе.

31 - Ответил Ливерпуль ударом ван Дейка после розыгрыша углового. Немного не точно, но очень опасно было.

25 - Перекладина спасает Ливерпуль после удара Педро! Испанец идеально исполнил, но Адриан переправил мяч в каркас.

20 - Обменялись действительно опасными моментами команды. Сперва Салах не смог переиграть Кепу из удобной позиции, после чего Жиру не попал в ворота Адриана, хотя был очень близок.

16 - Стоит отметить, что на арене в Стамбуле больше 70 процентов поддерживают именно Ливерпуль, за Челси здесь болеют гораздо меньше.

12 - Челси ответил на многочисленные атаки Ливерпуля неплохим дальним ударом от Педро, но голкипер контролировал ситуацию.

10 - Уже сейчас заметны проблемы Челси после ухода Азара, который был настоящим маэстро в составе команды.

6 - Челси пока может рассчитывать лишь на контратаки. Ничего впереди у синих не получается, что не может не тревожить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

4 - С первых минут Ливерпуль прибрал мяч к своим ногам, спокойно перекатывают мяч футболисты команды в красном.

1 - Игра началась! Ливерпуль играет в красном, Челси - в синем. Все по стандарту.

До матча осталось 15 минут. Команды уже готовятся к выходу на поле.

Обслужит матч бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар (Франция). Помогать ей будут судьи на линиях Мануэла Николози (Франция) и Мишель О'Нил (Ирландия). Резервный арбитр - Джюнейт Чакыр (Турция).

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Это будет 184-й очный матч между "Ливерпулем" и "Челси". Преимущество в личных встречах остается за "красными". Ливерпульский клуб одержал 78 побед при 41 ничьей и 64 "викториях" лондонцев. Разница мячей: 271-251 тоже в пользу "Ливерпуля".

Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" обыграл в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" (2:0), а "Челси" выиграл у "Арсенала" (4:1) в финале Лиги Европы.