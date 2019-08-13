Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится матч за Суперкубок УЕФА между английскими клубами "Ливерпуль" и "Челси".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Начало матча в 22:00.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является мерсисайдский клуб. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья оценивается коэффициентом 4,20. На успех "Челси" можно поставить с коэффициентом 6,00.

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН



В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, а "Челси" выиграл Лигу Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы открыл сезон блестящей победой.