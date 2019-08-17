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Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Чемпион Англии встретится с финалистом Лиги чемпионов

суббота, 17 августа 2019, 00:05
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Чемпион Англии встретится с финалистом Лиги чемпионов

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" встретится с "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 19:30.

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются хозяева. На победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается коэффициентом 5,25. На успех "Тоттенхэма" предлагается коэффициент 8,00.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Суперкубок страны и Кубок лиги. "Тоттенхэм" завершил сезон на 4-м месте, дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю".

В первом туре "Тоттенхэм" на своем поле одержал победу над "Астон Виллой" (3:1), а "Манчестер Сити" разгромил команду Ярмоленко.

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