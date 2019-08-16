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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

пятница, 16 августа 2019, 12:25
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17 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 19:30.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале "Сетанта Спорт Украина", стримминговых сервисах Megogo и Okko, а также на телеканале "Беларусь 5".

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а "Тоттенхэм" финишировал на четвертой позиции. Обе команды завоевали путевки в Лигу чемпионов-2019/20.

В первом туре "Тоттенхэм" на своем поле одержал победу над "Астон Виллой" (3:1), а "Манчестер Сити" разгромил команду Ярмоленко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 1-го тура Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси".

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