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Литва - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

понедельник, 02 сентября 2019, 14:19
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В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Литвы. Встреча состоится 7 сентября в Вильнюсе на стадионе "Ветра".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом этого поединка. На победу "желто-синих" дается коэффициент 1,33, тогда как на успех Литвы - 4,50. Ничья оценивается коэффициентом 11,00.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 10 очков в четырех матчах. Литва находится на последней, пятой позиции, имея в активе одно очко после трех поединков.

Украинцы и литовцы ранее провели между собой восемь матчей. Украинцы одержали пять побед, одна игра завершилась вничью и дважды победили литовцы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на матчи с Литвой и Нигерией.

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