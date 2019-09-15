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Динамо - Десна: онлайн трансляция

Динамо и Десна встретятся в матче 7-го тура чемпионата Украины

воскресенье, 15 сентября 2019, 09:43
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Динамо и Десна встретятся в матче 7-го тура чемпионата Украины

В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" встретится с черниговской "Десной". Встреча состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Десна".

Начало поединка - в 17:00.

В турнирной таблице чемпионата Украины, что удивительно, "Десна" находится выше "Динамо". Черниговская команда набрала 11 очков в 6 матчах и занимает 3-е место. Киевляне, имея в активе на 3 очка меньше и игру в запасе, расположились на 5-й позиции.

Между собой "Динамо" и "Десна" ранее встречались три раза. Все три матча состоялись в минувшем сезоне и завершились победами киевлян. Общая разница забитых и пропущенных мячей для столичной команды в этих играх - 8:1.

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