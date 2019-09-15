Где смотреть онлайн Динамо - Десна: расписание трансляций

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и черниговской "Десной". Игра пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ДЕСНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между киевским и черниговским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

Между собой команды провели всего 3 матча. Все они состоялись в минувшем сезоне и завершились победами киевлян. В этих играх столичная команда забила 8 мячей, "Десна" отметилась только одним результативным ударом.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Десна" занимает 3-е место с 11 очками в активе. "Динамо" находится на пятом месте, набрав 8 очков и имея матч в запасе.

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