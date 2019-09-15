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Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция

Итальянский и английский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

воскресенье, 15 сентября 2019, 15:32
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Итальянский и английский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" встретится с английским "Ливерпулем". Встреча состоится во вторник, 17 сентября, в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Ливерпуль".

Начало поединка - в 22:00.

Между собой "Наполи" и "Ливерпуль" ранее встречались четыре раза. Одну победу одержала итальянская команда, одна встреча завершилась вничью и две "виктории" на счету английского клуба.

НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице чемпионата Италии "Наполи" занимает 3-е место после 3 туров, набрав 6 очков. "Ливерпуль" в чемпионате Англии является лидером после 5 сыгранных матчей. В активе мерсисайдского клуба 15 очков.

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