RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Динамо - Мальме: онлайн трансляция

Киевляне сыграют со шведским клубом в матче Лиги Европы

вторник, 17 сентября 2019, 10:02
читати статтю українською
Киевляне сыграют со шведским клубом в матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" встретится со шведским "Мальме". Встреча состоится в четверг, 19 сентября, в столице Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Начало поединка - в 19:55.

Между собой "Динамо" и "Мальме" ранее встречались всего два раза. Оба матча состоялись в далеком 1978 году на стадии 1/8 финала Кубка чемпионов. Тогда первая встреча команд в Харькове завершилась без забитых мячей, а в ответной игре сильнее оказался шведский клуб - 2:0.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 6-е место после 6 сыгранных матчей, набрав 8 очков. "Мальме" в чемпионате Швеции идет третьим после 23 туров. В активе команды 47 очков.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боруссия - Барселона: онлайн трансляция

Боруссия Барселона - прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Дортмунда

Челси - Валенсия: онлайн трансляция

Челси Валенсия - прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция

Наполи Ливерпуль - прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Неаполя

Новости

17 сентября

11:35
Кароль призналась в мыслях о суициде после смерти мужа: что уберегло певицу
11:23
Поджог дома Гонтаревой: полиция сделала заявление о подозреваемом
11:19
Это мечта моей мамы: Криштиану Роналду собрался жениться
11:14
​Суд принял скандальное решение по связанному с Пшонкой прокурору
11:11
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" рассказали о давлении власти на СМИ новыми методами
11:03
Где смотреть онлайн Боруссия - Барселона: расписание трансляций
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде
Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой
Открытие Высшего Антикоррупционного суда
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: