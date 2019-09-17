Динамо - Мальме: онлайн трансляция

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" встретится со шведским "Мальме". Встреча состоится в четверг, 19 сентября, в столице Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Начало поединка - в 19:55.

Между собой "Динамо" и "Мальме" ранее встречались всего два раза. Оба матча состоялись в далеком 1978 году на стадии 1/8 финала Кубка чемпионов. Тогда первая встреча команд в Харькове завершилась без забитых мячей, а в ответной игре сильнее оказался шведский клуб - 2:0.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 6-е место после 6 сыгранных матчей, набрав 8 очков. "Мальме" в чемпионате Швеции идет третьим после 23 туров. В активе команды 47 очков.