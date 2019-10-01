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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Локомотив - Атлетико: онлайн трансляция

Испанский топ-клуб приедет в Москву на матч Лиги чемпионов

вторник, 1 октября 2019, 09:41
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Испанский топ-клуб приедет в Москву на матч Лиги чемпионов

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и испанский "Атлетико". Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Атлетико".

Начало матча в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа D. 2-й тур

ЛОКОМОТИВ Россия - АТЛЕТИКО Испания

ЛОКОМОТИВ - АТЛЕТИКО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Локомотив" и "Атлетико" ранее провели между собой три матча в еврокубковых турнирах. В групповом турнире Лиги Европы сезона-2007/08 российский и испанский клубы сыграли вничью со счетом 3:3. В сезоне-2017/18 "железнодорожники" и "матрасники" встретились на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Победы в обоих матчах одержал "Атлетико" - 3:0 и 5:1.

В 1-м туре "Локомотив" в гостях сенсационно обыграл "Байер", "Атлетико" в упорной борьбе сыграл вничью с "Ювентусом".

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