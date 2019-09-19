Атлетико - Ювентус - 2:2 Видеообзор

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус" сыграли вничью со счетом 2:2.

Счет в начале второго тайма открыл Хуан Куадрадо, которому удался отличный удар в верхний угол. На 64-й минуте преимущество итальянцев точным ударом головой увеличил Блез Матюиди. Через несколько минут "Атлетико" удалось сократить счет, отличился Стефан Савич. В концовке встречи хозяев спас от поражения Эктор Эррера.

"Атлетико" Испания – "Ювентус" Италия - 2:2 (0:0)

Голы: Савич (70), Эррера (90) - Куадрадо (48), Матюиди (64)

"Атлетико": Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Сауль, Коке, Лемар (Корреа, 60), Томас (Эррера, 76), Фелиш, Диего Коста.

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Хедира (Бентанкур, 69), Матюиди, Пьянич (Рэмзи, 87), Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Роналду.

Предупреждения: Матюиди (15), Куадрадо (71), Диего Коста (83).

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