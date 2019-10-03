Лугано - Динамо - 0:0 Хроника матча

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано" сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча состоялась в Санкт-Галлене на стадионе "Кибунпарк".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Лугано" - "Динамо".

ЛИГА ЕВРОПЫ

Группа В. 2-й тур

ЛУГАНО Швейцария - ДИНАМО Украина - 0:0

"Лугано": Бауманн, Яо, Дапрела, Лаванши, Марич, Вечеи, Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Араторе (Дальмонте, 64), Карлиньос, Герндт (Холендер, 78).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Кадар, Сидорчук, Вербич (де Пена, 88), Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Родригеш (Беседин, 70), Цыганков.

Предупреждения: Яо (23), Кадар (35), Шабанов (86).

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Статистика матча: удары 15-20, в створ 4-3, владение мячом 37%-63%, угловые 4-4, фолы 16-12.

Матч завершен! "Динамо" и "Лугано" сыграли вничью со счетом 0:0!

90 - Три минуты компенсировал арбитр во 2-м тайме.

88 - Замена у "Динамо"! Де Пена вместо Вербича.

87 - Моментище! После навеса со стандарта Марич головой пробил в перекладину! Второй раз каркас ворот спас динамовцев.

86 - Шабанов руками завалил Карлиньоса на бровке и получил желтую карточку.

84 - Замена у "Динамо"! Гармаш вместо Шепелева.

80 - Опасно! Шепелев обыгрался с Миколенко и пробил с 18 метров, но Бауманн в броске отразил удар!

78 - Замена у "Лугано"! Холендер вместо Герндта.

75 - Опасно! Вербич из отличной позиции с 15 метров пробил мимо ворот.

72 - Момент! Мяч на линии штрафной отскочил к Вербичу, который пробил выше ворот.

71 - Замена у "Лугано"! Кустодио вместо Ловрича.

70 - Замена у "Динамо"! Беседин вместо Родригеса.

70 - Момент! Лаванши ворвался в штрафную, но в борьбе с Кадаром пробил выше ворот.

66 - Кендзера прострелил с фланга, мяч попал в руку игроку "Лугано", который в этот момент прятал ее за спиной. Арбитр никак не отреагировал на этот эпизод.

64 - Замена у "Лугано"! Дальмонте вместо Араторе.

61 - Цыганков ворвался в штрафную, но пробить ему не позволил Марич.

59 - Герндт пробил по воротам из пределов штрафной, но Бущан поймал мяч. Впрочем, арбитр все равно зафиксировал фол в атаке.

56 - Кендзера локтем ударил в голову Лаванши при верховой борьбе, но арбитр не стал наказывать киевлянина.

53 - Момент! Цыганков пробивал головой с пяти метров - выше ворот!

51 - Опасно! Киевляне разыграли комбинацию у штрафной "Лугано", которая завершилась ударом Кендзеры с 17 метров - выше ворот.

48 - Шабанов пробил головой после подачи со штрафного - прямо в руки Бауманну.

46 - Начался второй тайм!

Первый тайм завершен! Счет не открыт - 0:0!

44 - Опасно! Цыганков отпасовал на Сидорчука, который пробил издали, но Бауманн достал мяч из угла!

43 - Яо ударил локтем в голову Миколенко во время верховой борьбы. Не стал арбитр наказывать игрока "Лугано", у которого уже есть желтая карточка.

40 - Буяльский пробил издали - неточно.

38 - Миколенко вновь прорвался по флангу и прострелил штрафную, но в очередной раз никто из партнеров к мячу не успел.

35 - Кадар грубо сыграл против Ловрича. Желтая карточка.

34 - Момент! Родригес вышел один на один, но принялся обыгрывать вратаря и потерял мяч!

32 - Момент! Араторе получил пас на фланге, сместился в центр и пробил в дальний верхний угол, но Бущан в блестящем броске отбил мяч!

31 - Миколенко с фланга отпасовал на Вербича, но пробить хавбеку "Динамо" помешал защитник.

29 - Цыганков прошел по флангу и откатил под удар Сидорчуку, но Марич перехватил мяч.

27 - Буяльский пробил с угла штрафной, но попал в защитника.

24 - Яо грубо сфолил в центре поля на Вербиче и получил желтую карточку.

21 - Карлиньос нашел в штрафной Вечеи, но игрок швейцарского клуба затянул с ударом и потерял мяч.

18 - Миколенко прошел по флангу и прострелил в штрафную, но защитники выбили мяч.

16 - Опасно! Вербич навесил со штрафного, мяч миновал всех игроков и на дальней штанге до него едва не добрался Кендзера, который пытался замкнуть в подкате!

14 - Карлиньос опасно навесил в штрафную на Яо, но Миколенко выиграл верховую борьбу и выбил мяч.

11 - Моментище! Герндт пробил с близкого расстояния, но Бущан отразил удар. Карлиньос добивал головой в практически пустые ворота, но попал в перекладину.

9 - Карлиньос получил пас возле штрафной и сразу нанес удар, но попал в защитника.

6 - Яо сбил Вербича в центре поля. Не стал арбитр наказывать нарушителя и назначил только штрафной удар.

4 - Карлиньос навесил с фланга, но Кадар выбил мяч.

3 - Араторе мощно пробил издали - выше ворот.

1 - Матч начался!

Расстановка "Динамо".

ЛУГАНО - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Между собой команды прежде не встречались.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Каримом Абедом. В качестве его ассистентов выступят Мехди Рахмуни и Бенжамен Паже. Резервный арбитр - Флоран Батта.

13:50. Киевляне уже опробовали газон арены в Санкт-Галлене. Здесь вечером 2 октября прошла открытая тренировка.

В 1-м туре группового турнира Лиги Европы "Динамо" обыграло "Мальме".

В данный момент "Динамо" и "Копенгаген" делят 1-2 место в турнирной таблице группы В. "Лугано" и "Мальме" находятся на 3-4 позициях.