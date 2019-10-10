Румыния - Украина - 3:0 Хроника матча

В четверг, 10 октября, молодежная сборная Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года U21 играла со сверстниками из Румынии. Встреча проходила в Плоешти на стадионе "Илие Оана" и завершилась победой румынов со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Румыния - Украина.

Квалификация Евро-2021

Группа 8. 3-й тур.

Румыния U-21 — Украина U-21 — 3:0

Румыния U-21: Влад — Бобок, Киндриш, Пашкану, Велисар — Оайдэ, Бэлуцэ, Моруцан — Ман, Ганя, Дрэгуш.

Запасные: Айоани, Михэйлэ, Петре, Чоботарю, Марин, Олару, Рацю, Чобану, Нейкутеску.

Украина U-21: Билык — Милованов, Попов, Чеберко, Быков — Дубинчак, Чех, Шапаренко, Леднев — Топалов, Русин.

Запасные: Кучерук, Бондарь, Алибеков, Конопля, Смирный, Кожушко, Мудрик, Цитаишвили, Супряга.

90. Финальный свисток! Принципиальный матч проиграли украинцы!

90. ГОЛ! Петре довел счет до разгромного!

88. Никак не реагируют украинцы на пропущенные два мяча, а хозяева поля уже просто доводят игру до победы.

86. Марин получил красную карточку за фол на Цитаишвили.

85. Марин заменил Мана у хозяев поля.

80. ГООЛ! 2:0! Михэйлэ подал с фланга на Петре, а тот спокойно отправил мяч в сетку....

78. У Румынии двойная замена: Олару и Петре вышли вместо Моруцана и Гани. у Украины Чеха сменил Алибеков.

75. ГОООЛ! Моруцан на опережение сыграл и после прострела Бобока отправил мяч в сетку Билыка.

72. Мудрик и Супряга меняют Леднева и Русина. Последние замены у Ротаняю

70. Сместилась игра в центр поля опять. Но сейчас это скорее на руку украинцам, ведь именно они вторым номером начали второй тайм

65. Цитаишвили получил желтую карточку за фол в центре поля.

63. Михэйлэ заменил Дрэгуша в команде Румынии.

60. УХ! Шапаренко пробивал! Над перекладиной мяч прошел!

56. Замена у Украины. Цитаишвили сменил Топалова.

53. А теперь дважды Билык спасает Украину в одной атаке! Уже трижды в створ пробивали румыны во втором тайме, очень ярко начали второй тайм хозяева поля!

51. Леднев в штангу пробил со штрафного!

50. Киндриш завалил Русина у своей штрафной. Желтая карточка и опасный стандарт для Украины.

48. Право на корнер получили украинцы, но после подачи Леднева защитники вынесли сферу за пределы штрафной.

46. Продолжаем!

Положение команд на данную минуту:

45. Первый тайм завершен!

41. Очередной угловой у ворот украинцев ничем опасным не закончился.

38. Словно договорились команды по очереди проводить атаки. Да и те опасными никак не назовешь.

35. Очень неспешный темп игры у нас. Румыны владеют мячом немного больше, но украинцы при этом проводят больше времени в атаки.

31. Чех пробивал после розыгрыша углового, но удар был заблокирован.

26. Минимально преимущество на стороне Румынии, гости осторожно ждут своего момента.

22. Топалов! Опасно головой пробивал форвард сборной Украины, но точности не хватило!

18. Пока без ударов в створ ворот у нас. Равная игра.

14. Опасно кто-то из игроков Румынии пробивал, мяч в сантиметрах от штанги прошел.

9. Сразу хозяева поля дали о себе знать. Именно они владеют инициативой, Украина же играет вторым номером.

4. Пока умеренный темп, команды присматриваются.

1. Игра началась!

УКРАИНА - ЛИТВА: ГДЕ СМОТРЕТЬ И ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице 8-й группы отбора Евро-2021 U21 молодежная сборная Украины занимает 2-е место, имея в активе 3 очка после 2 матчей. Румыны располагаются на последней, 6-й, позиции, не набрав пока ни одного очка.

Ранее молодежная сборная Украины уступила Финляндии (0:2) и разгромила Мальту (4:0). Румыния в своем единственном матче уступила Дании со счетом 1:2.