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Румыния - Украина: где смотреть и прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2021

четверг, 10 октября 2019, 13:58
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В четверг, 10 октября, молодежная сборная Украины проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сверстниками из Румынии. Встреча пройдет на стадионе "Илие Оана" в Плоешти.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Румыния - Украина.

Начало встречи - в 20:30.

Фаворитом предстоящего матча у букмекеров является команда Румынии. На победу хозяев принимаются ставки с коэффициентом 2,06. Ничья оценивается котировкой 3,45, победа украинцев - 3,40.

Ни один из украинских телеканалов матч своей молодежной сборной показывать не будет.

В рамках отбора Евро-2021 U-21 сборная Украины провела два матча. В ее активе победа и поражение. Румыны свой единственный пока матч проиграли.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина проиграла венграм в четвертьфинале чемпионата мира.

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