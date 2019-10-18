Гвоздик - Бетербиев: онлайн трансляция чемпионского боя

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center состоится объединительный чемпионский бой в полутяжелом весе между украинским боксером Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. На кону в поединке будут стоять пояса по версиям WBC, которым владеет украинец, и IBF, принадлежащий россиянину.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

По Киеву бой состоится рано утром в субботу, 19 октября. Ориентировочное время начала поединка - в 05:30.

На счету Гвоздика 17 боев среди профессионалов и во всех 17-ти он побеждал. 14 раз он выиграл нокаутом.

ГВОЗДИК - БЕТЕРБИЕВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Бетербиев провел 14 поединков на профессиональном ринге и тоже все выиграл. При этом все бои он заканчивал досрочно.