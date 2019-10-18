RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Гвоздик - Бетербиев: онлайн трансляция чемпионского боя

Украинский чемпион будет противостоять непобежденному россиянину

пятница, 18 октября 2019, 15:47
читати статтю українською
Украинский чемпион будет противостоять непобежденному россиянину

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center состоится объединительный чемпионский бой в полутяжелом весе между украинским боксером Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. На кону в поединке будут стоять пояса по версиям WBC, которым владеет украинец, и IBF, принадлежащий россиянину.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

По Киеву бой состоится рано утром в субботу, 19 октября. Ориентировочное время начала поединка - в 05:30.

На счету Гвоздика 17 боев среди профессионалов и во всех 17-ти он побеждал. 14 раз он выиграл нокаутом.

ГВОЗДИК - БЕТЕРБИЕВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Бетербиев провел 14 поединков на профессиональном ринге и тоже все выиграл. При этом все бои он заканчивал досрочно.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Колос: онлайн трансляция

Шахтер Колос - прямая трансляция матча 11-го тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Харькова

Украина - Португалия - 2:1 Хроника матча, видео голов

Украина Португалия - прямая трансляция матча 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Смотрите онлайн трансляцию из Киева

Усик - Уизерспун: Хроника боя

Прямая трансляция боя Усик - Уизерспун. Смотрите онлайн трансляцию из Чикаго 13 октября

Новости

18 октября

16:20
Хотелось чуда: Таисия Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве
15:07
Тело популярной модели нашли закатанным в бетон: полиция задержала подозреваемых
14:11
Леди Гага позволила фану взять себя на руки на сцене - упали с нее они тоже вместе
13:55
У Заворотнюк рассказали, что может помочь актрисе выздороветь
13:00
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
12:44
В США нашли мужчину с реальной болезнью Джокера: вот как он живет с приступами смеха
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона
Пресс-марафон президента Зеленского
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: