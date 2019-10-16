Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на бой

В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии (США) украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик встретится в объединительном чемпионском бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

Фаворитом боя по версии букмекеров является украинец. На победу Гвоздика предлагается коэффициент 1,55. Успех Бетербиева оценивается котировкой 2,35. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 26,00.

Напомним, что на кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, которым владеет Гвоздик, и IBF, принадлежащим Бетербиеву.

ГВОЗДИК - БЕТЕРБИЕВ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

На профессиональном ринге 32-летний Гвоздик провел 17 боев и все из них выиграл (14 - нокаутом).

34-летний Бетербиев выиграл все 14 своих поединков в профессионалах (14 - нокаутом).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал заявлением по конфликту на Донбассе.