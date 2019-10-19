Гвоздик - Бетербиев: смотреть онлайн видео трансляцию боя 19 октября

В пятницу вечером 18 октября (в субботу утром по Киеву) в Филадельфии на арене Liacouras Center украинец Александр Гвоздик встретится в объединительном чемпионском бою в полутяжелом весе с российским боксером Артуром Бетербиевым.

ГВОЗДИК - БЕТЕРБИЕВ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Ориентировочное время начала боя - 05:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала боя.

Отметим, что на кону в этом поединке будут стоять два чемпионских пояса: WBC, которым владеет Гвоздик, и IBF, принадлежащий Бетербиеву.

ГВОЗДИК - БЕТЕРБИЕВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Интересно, что и украинец, и россиянин еще не проигрывали на профессиональном ринге. В активе Гвоздика 17 побед (14 нокаутом), на счету Бетербиева - 14 выигрышей (14 нокаутов).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гвоздик победил российского чемпиона на весах.