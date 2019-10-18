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Шахтер - Колос: онлайн трансляция

Лидер чемпионата Украины в 11 туре сыграет с командой из села

пятница, 18 октября 2019, 08:28
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Лидер чемпионата Украины в 11 туре сыграет с командой из села

В пятницу, 18 октября, донецкий "Шахтер" в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу будет принимать "Колос" из Ковалевки. Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Шахтер" - "Колос".

Начало матча - в 19:00.

Безоговорочным фаворитом предстоящей встречи является "Шахтер". Победа "горняков" оценивается у букмекеров сверхнизким коэффициентом 1,09. Котировка на ничью составляет 10,50. На выигрыш ковалевской команды принимаются ставки с коэффициентом 26,00.

Это будет первый очный матч между соперниками.

В минувшем туре "Шахтер" разгромил полтавскую "Ворсклу" со счетом 4:0, а "Колос" с таким же результатом проиграл киевскому "Динамо".

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