Где смотреть онлайн Шахтер - Колос: расписание трансляций

В пятницу, 18 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и "Колосом" из Ковалевки. Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Шахтер" - "Колос".

Начало матча - в 19:00.

Прямая трансляция противостояния между донецким и ковалевским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

Между собой команды еще ни разу не встречались.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" уверенно лидирует, набрав 30 очков из 30 возможных. "Колос" находится на 6-м месте, в активе команды из Ковалевки 14 очков.

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