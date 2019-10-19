Гвоздик - Бетербиев: Хроника чемпионского боя

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center состоялся объединительный чемпионский бой в полутяжелом весе между украинским боксером Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. На кону в поединке стояли пояса по версиям WBC, которым владеет украинец, и IBF, принадлежащий россиянину.

Бой завершился досрочной победой россиянина.

"Апостроф" провел онлайн трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

10-й раунд. К сожалению, три раза в нокдауне побывал Гвоздик и бой был досрочно завершен! Победа россиянина и первое поражение для Гвоздика!

9-й раунд. Несколько неприятных атак пропустил Гвоздик. Такое ощущение, что покидают силы украинца, очень тяжело он дышит. Раунд однозначно за Бетербиевым.

К завершению приближается бой и боксеры пытаются набрать как можно больше баллов. Интересно, что Бетербиев все свои бои выиграл нокаутом.

8-й раунд. Две мощные двойки провел Гвоздик в середине раунда. Также отметить стоит очередное предупреждение для Бетербиева за попытку завалить украинца на настил. Балл пока не снимают с россиянина. А так в целом - ударом на удар отвечают соперники, приятно смотреть такой бокс.

7-й раунд. Бетербиев немного лучше выглядел, хотя ни одного опасного удара соперники друг другу не нанесли.

6-й раунд. Снова Гвоздик упал на ринге! Но и сейчас арбитр не засчитал нокдаун. В целом же раунд был за нашим боксером, который провел ряд мощных атак.

5-й раунд. Полное равенство в ринге. В клинче возникли некоторые трудности у Гвоздика, но там себе локтем помогал Бетербиев, за что получил устное предупреждение. В углу Гвоздика тренер громко объясняет украинцу, чтобы тот не стоял возле канатов. Также тренер отметил, что россиянин начал проседать.

4-й раунд. За Гвоздиком раунд, но стоит отметить атаку Бетербиева за несколько секунд до конца, которую украинец выдержал. Левый боковой вышел у россиянина.

3-й раунд. Сложно выделить кого-то по итогам третьего раунда. Оба соперника активно идут в атаку, но в этой трехминутке опасных ударов зрители не увидели.

2-й раунд. Уже в начале раунда отменил рефери нокдаун. Споткнулся украинец, судья исправился. Сам раунд начался под диктовку Гвоздика, однако в его середине у Бетербиева вышел неплохой прямой удар. Гвоздик выстоял, но так рисковать он не должен.

1-й раунд. Бетербиев ожидаемо с первых минут ринулся вперед, к чему, конечно же, был готов украинец. Под конец раунда Гвоздик побывал в нокдауне. Однако вопросы к рефери, который по непонятным причинам засчитал его.

БОЙ НАЧАЛСЯ!

6.40. Появились боксеры в ринге. Минуты остались до начала боя.

6.15. Также на "Апострофе" доступна онлайн видео трансляция. Перейти на нее можно по ссылке.

6.02. Тем временем Абдукахоров обыграл Колаццо по решению судей. Этот бой в андеркарте проходил. Следующими на ринг выйдут Гвоздик и Бетербиев.

6.00. Много звездных боксеров в зале. Среди них - Тайсон Фьюри, который уже успел пообщаться с Усиком. Интересно, что британец обещал победить украинца одной рукой, ну-ну...

5.58. Гвоздик за выход в ринг против Бетербиева заработает 1,5 миллиона долларов. Сообщается, что этот гонорар будет рекордным в боксерской карьере харьковчанина.

5:29. Усик и Ломаченко лично поддержат Гвоздика в сегодняшнем бою.

5:10. На ринге проходит встреча андеркарта: Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) против Луиса Коллацо (США)

На счету Гвоздика 17 боев среди профессионалов и во всех 17-ти он побеждал. 14 раз он выиграл нокаутом.

ГВОЗДИК - БЕТЕРБИЕВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Бетербиев провел 14 поединков на профессиональном ринге и тоже все выиграл. При этом все бои он заканчивал досрочно.