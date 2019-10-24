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Сент-Этьен - Александрия: онлайн трансляция

Команда Владимира Шарана встретится с французским клубом

четверг, 24 октября 2019, 02:05
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Команда Владимира Шарана встретится с французским клубом

В четверг, 24 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы встретятся французский "Сент-Этьен" и "Александрия". Встреча пройдет в Сент-Этьене на стадионе "Жоффруа Гишар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Сент-Этьен" - "Александрия".

Начало встречи - в 19:55.

ЛИГА ЕВРОПЫ

3-й тур. Группа I

СЕНТ-ЭТЬЕН Франция - АЛЕКСАНДРИЯ Украина

Обслужит матч норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Помогать ему будут судьи на линиях Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Симон Иттерланд.

Ранее "Сент-Этьен" и "Александрия" не встречались между собой в матчах еврокубковых турниров.

СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После двух туров "Сент-Этьен" и "Александрия" замыкают турнирную таблицу группы I, набрав по одному очку.

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