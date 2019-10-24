Где смотреть онлайн Сент-Этьен - Александрия: расписание трансляций

В четверг, 24 октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между французским "Сент-Этьеном" и украинской "Александрией". Встреча состоится в Сент-Этьене на стадионе "Жоффруа Гишар".

СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало встречи в 19:55.

Прямая трансляция противостояния между французским и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Между собой команды прежде не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" сыграла вничью с "Гентом".