Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 24 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют украинская "Александрия" и французский "Сент-Этьен". Встреча пройдет в городе Сент-Этьен на стадионе "Жоффруа Гишар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Сент-Этьен" - "Александрия".

Начало матча в 19:55.

По версии букмекеров, у украинского клуба практически нет шансов на положительный исход. На победу "Александрии" можно поставить с коэффициентом 7,0, а на победу французского клуба - с коэффициентом 1,45. На ничью можно поставить за 4,40.

По итогам двух сыгранных туров "Александрия" набрала один балл - ровно столько же у соперника украинцев. При этом по разнице пропущенных-забитых мячей команда из Кировоградской области занимает последнее место в группе, в то время как "Сент-Этьен" расположился строчкой выше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" проиграла "Вольфсбургу", а во втором туре украинцы дома сыграли вничью с "Гентом".