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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Наполи - Зальцбург: онлайн трансляция

Итальянский и австрийский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

вторник, 5 ноября 2019, 01:10
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Итальянский и австрийский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и австрийский "Зальцбург". Встреча состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Зальцбург".

Начало матча - в 22:00.

Встречу обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. К матчу команды подходят в разных настроениях. "Наполи" в своей последней встрече чемпионата Италии на выезде уступил "Роме" (1:2), а "Зальцбург" в поединке первенства Австрии в гостях разгромил "Маттерсбург" (3:0).

НАПОЛИ - ЗАЛЬЦБУРГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

С подробной турнирной таблицей группы E Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

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