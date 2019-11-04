Наполи - Зальцбург: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и австрийский "Зальцбург". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Зальцбург".

Начало встречи - в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу неаполитанского клуба предлагается коэффициент 1,87. На успех австрийцев можно поставить с коэффициентом 3,70. Ничья оценивается коэффициентом 4,05.

"Наполи" занимает первое место в группе E, одержав две победы при одной ничьей. "Зальцбург" находится на третьей позиции, набрав три очка.

Двумя неделями ранее матч в Зальцбурге между командами завершился со счетом 3:2 в пользу гостей из Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" громко опозорилась в чемпионате Германии.