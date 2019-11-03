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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Наполи - Зальцбург: расписание трансляций

воскресенье, 03 ноября 2019, 19:15
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5 ноября в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и австрийский "Ред Булл Зальцбург". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Зальцбург".

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между "Наполи" и "Зальцбургом" можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Арена".

"Наполи" набрал 7 очков и возглавляет турнирную таблицу группы E. "Ливерпуль" идет вторым (6 очков), "Зальцбург" - третьим (3), "Генк" - четвертым (1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" обыграл "Зальцбург" на выезде.

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