Зенит - РБ Лейпциг: онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся российский "Зенит" и немецкий "РБ Лейпциг". Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "РБ Лейпциг".

Начало матча - в 19:55.

Встречу обслужит бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В своем последнем матче чемпионата России "Зенит" дома сыграл вничью с ЦСКА (1:1). "РБ Лейпциг" выступил куда более уверенно. Команда разгромила в матче первенства Германии "Майнц" (8:0).

К матчу команды подходят в роли лидеров своей группы. "РБ Лейпциг", набрав 6 очков, занимает 1-е место, "Зенит", имея в активе 4 очка, - 2-е.

С подробной турнирной таблицей группы G Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.