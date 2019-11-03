Где смотреть онлайн Барселона - Славия: расписание трансляций

5 ноября в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и чешская "Славия". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Славия".

Начало встречи - в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между "Славией" и "Барселоной" можно будет посмотреть в эфире украинского телеканала "Футбол 1". Также поединок покажет российский канал "Матч! Футбол 1".

БАРСЕЛОНА - СЛАВИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" с трудом победила "Славию" в Праге.