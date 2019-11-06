Динамо Загреб - Шахтер: онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся хорватское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Загребе на стадионе "Максимир".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" Загреб - "Шахтер".

Начало матча - в 22:00.

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. К матчу команды подходят в приподнятом настроении. "Динамо" в своей последней игре чемпионата Хорватии дома обыграло "Запрешич" (1:0), а "Шахтер" в поединке первенства Украины на выезде разгромил "Карпаты" (3:0).

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

С подробной турнирной таблицей группы F Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Напомним, двумя неделями ранее "Шахтер" и "Динамо" в матче 3-го тура в Харькове сыграли вничью со счетом 2:2.