Локомотив - Ювентус: онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и итальянский "Ювентус". Встреча состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Ювентус".

Начало матча - в 19:55.

Встречу обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. К матчу команды подходят в несколько разном настроении. "Локомотив" в своей последней игре чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Уфой" (1:1), а "Ювентус" в поединке первенства Италии на выезде обыграл "Торино" (1:0).

ЛОКОМОТИВ - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

С подробной турнирной таблицей группы F Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Напомним, двумя неделями ранее "Ювентус" в матче 3-го тура обыграл "Локомотив" на своем поле со счетом 2:1.