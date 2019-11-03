Локомотив - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Локомотив" и итальянский "Ювентус". Матч пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Ювентус".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка итальянский клуб. На победу "старой синьоры" дается коэффициент 1,57. На успех российского клуба можно поставить с коэффициентом 5,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,00.

В данный момент "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав семь очков. "Локомотив" находится на 3-й позиции, имея в активе три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Ювентус" обыграл "Локомотив" в Турине.