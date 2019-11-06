Реал - Галатасарай: онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и турецкий "Галатасарай". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Галатасарай".

Начало матча - в 22:00.

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером. К матчу команды подходят в несколько разном настроении. "Реал" в своей последней игре чемпионата Испании дома сыграл вничью с "Бетисом" (0:0), а "Галатасарай" в поединке первенства Турции на своем поле обыграл "Ризеспор" (2:0).

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

С подробной турнирной таблицей группы C Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.

Напомним, двумя неделями ранее "Реал" в матче 3-го тура обыграл "Галатасарай" в гостях со счетом 1:0.