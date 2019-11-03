Реал - Галатасарай: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

6 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и турецкий "Галасатарай". Матч пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Галатасарай".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу королевского клуба дается коэффициент 1,20. На успех турецкого клуба можно поставить с коэффициентом 12,00. Ничья оценивается коэффициентом 7,00.

В данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 4 очка. "Галатасарай" находится на 4-й позиции, имея в активе на одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 3-м туре Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Галатасарай" в Стамбуле.