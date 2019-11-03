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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Реал - Галатасарай: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 03 ноября 2019, 20:00
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6 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и турецкий "Галасатарай". Матч пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Галатасарай".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу королевского клуба дается коэффициент 1,20. На успех турецкого клуба можно поставить с коэффициентом 12,00. Ничья оценивается коэффициентом 7,00.

В данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 4 очка. "Галатасарай" находится на 4-й позиции, имея в активе на одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 3-м туре Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Галатасарай" в Стамбуле.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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