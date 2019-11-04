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Где смотреть онлайн Реал - Галатасарай: расписание трансляций

понедельник, 04 ноября 2019, 13:24
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В среду, 6 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и турецкий "Галатасарай". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Галатасарай".

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между мадридским и стамбульским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский телеканал "Матч! Футбол 1".

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После трех туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы A Лиги чемпионов. В активе мадридской команды 4 очка. "Галатасарай" идет последним. Команда из турецкой столицы набрала 1 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что европейский топ-клуб уволил тренера после громкого позора.

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