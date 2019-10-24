RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Новости

24 октября

23:51
Лига Европы: "Динамо" не сумело обыграть главного конкурента
23:05
Лига Европы: команда Реброва победила российский топ-клуб в Москве
22:40
Динамо - Копенгаген: видео голов
22:00
Форвард сборной Украины стал главным героем матча в Лиге Европы
21:45
"Александрия" добыла очко в сложнейшем матче Лиги Европы
20:55
Динамо - Копенгаген: стартовые составы
20:36
Знаменитая украинская красотка-борчиха выиграла золото на престижном турнире
19:04
На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram
19:00
Сент-Этьенн - Александрия: стартовые составы
19:00
А не врет ли реклама: 7 вредных продуктов, которые называют полезными
18:08
Адвокаты и шпионы: Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования
17:24
Из гостинной Елизаветы II исчезло фото Меган Маркл: британские СМИ решили, что это война
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лига Европы: "Динамо" не сумело обыграть главного конкурента

четверг, 24 октября 2019, 23:51
переглянути новину українською
Фото: twitter.com/DynamoKyiv

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с датским "Копенгагеном". Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Киевляне крайне неудачно начали матч, пропустив уже на 2-й минуте после удара Сотириу с близкого расстояния. В середине тайма гости могли увеличить разрыв в счете, но Сантос дважды не сумел переиграть Бущана.

В начале второго тайма счет сравнял Шабанов, головой замкнув подачу Цыганкова со стандарта. В дальнейшем обе команды пытались атаковать, но счет не изменился.

"Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по пять очков. В 4-м туре "Динамо" сыграет с "Копенгагеном" на выезде. Матч состоится 7 ноября.

"Динамо" Киев Украина – "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:1)

Голы: Шабанов (52) - Сотириу (2)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, де Пена (Гармаш, 80), Цыганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Беседин.

"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Нельссон, Овьедо, Папаяннопулос, Зека, Фишер (Томсен, 75), Стаге, Фальк (Варела, 87), Сотириу, Сантос (Бендтнер, 89).

Предупреждения: Сидорчук (22), Вербич (46), Стаге (51), Кендзера (55), Бартолец (59), Беседин (68).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Копенгаген - 1:1 Хроника матча, видео голов

Сент-Этьен - Александрия 1:1 Хроника матча, видео голов

Славия - Барселона - 1:2 Хроника матча

Интер - Боруссия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: