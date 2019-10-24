Лига Европы: "Динамо" не сумело обыграть главного конкурента

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с датским "Копенгагеном". Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Киевляне крайне неудачно начали матч, пропустив уже на 2-й минуте после удара Сотириу с близкого расстояния. В середине тайма гости могли увеличить разрыв в счете, но Сантос дважды не сумел переиграть Бущана.

В начале второго тайма счет сравнял Шабанов, головой замкнув подачу Цыганкова со стандарта. В дальнейшем обе команды пытались атаковать, но счет не изменился.

"Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по пять очков. В 4-м туре "Динамо" сыграет с "Копенгагеном" на выезде. Матч состоится 7 ноября.

"Динамо" Киев Украина – "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:1)

Голы: Шабанов (52) - Сотириу (2)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, де Пена (Гармаш, 80), Цыганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Беседин.

"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Нельссон, Овьедо, Папаяннопулос, Зека, Фишер (Томсен, 75), Стаге, Фальк (Варела, 87), Сотириу, Сантос (Бендтнер, 89).

Предупреждения: Сидорчук (22), Вербич (46), Стаге (51), Кендзера (55), Бартолец (59), Беседин (68).

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