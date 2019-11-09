Бавария - Боруссия: онлайн трансляция матча

9 ноября матче 11-го тура чемпионата Германии встретятся мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссией". Поединок пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Боруссия".

Начало матча в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

11-й тур

БАВАРИЯ Мюнхен - БОРУССИЯ Дортмунд

Обслужит матч арбитр Феликс Цвайер. В качестве его ассистентов выступят Торстен Шифнер и Саша Тилерт.

После 11 туров "Бавария" занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков. "Боруссия" находится на второй позиции, имея в активе 19 очков.

"Бавария" является самым титулованным клубом в истории чемпионата Германии. Мюнхенский клуб становился чемпионом 28 раз. "Боруссия" занимает второе место по этому показателю. Дортмундцы выигрывали титул пять раз.