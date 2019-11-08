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Где смотреть онлайн Бавария - Боруссия: расписание трансляций

пятница, 08 ноября 2019, 11:30
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В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Германии между мюнхенской "Бавария" и дортмундской "Боруссией". Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Боруссия".

Начало матча в 19:30.

Прямую трансляцию противостояния между мерсисайдцами и лондонцами можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Также матч покажет российский канал "Матч ТВ".

Обслужит матч арбитр Феликс Цвайер. В качестве его ассистентов выступят Торстен Шифнер и Саша Тилерт.

После 11 туров "Бавария" занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков. "Боруссия" находится на второй позиции, имея в активе 19 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла "Интер", "Бавария" победила "Олимпиакос".

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