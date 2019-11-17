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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Сербия - Украина: онлайн-трансляция

Сборные Сербии и Украины сыграют в заключительном матче отбора Евро-2020

воскресенье, 17 ноября 2019, 09:10
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Сборные Сербии и Украины сыграют в заключительном матче отбора Евро-2020

17 октября в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Сербии. Встреча состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Начало встречи в 16:00.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2020

10-й тур

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Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков в семи матчах. Украинцы уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020. Поединок с Сербией не будет формальностью для украинских футболистов. Для того, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020, подопечным Андрея Шевченко нужно набрать одно очко в матче с сербами.

Сербия находится на третьем месте в группе, имея в активе 10 очков после шести поединков. Для попадания на Евро-2020 сербам нужно обыгрывать Люксембург и Украину, а также надеяться на осечку Португалии в параллельных матчах с Литвой и Люксембургом.

Напомним, что в 3-м туре отборочного турнира Украина разгромила Сербию со счетом 5:0.

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