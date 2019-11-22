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"Шахтер" - "Львов": онлайн трансляция

Донецкая и львовская команды откроют программу 15-го тура чемпионата Украины

пятница, 22 ноября 2019, 11:34
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Донецкая и львовская команды откроют программу 15-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 22 ноября, в стартовом матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу встретятся донецкий "Шахтер" и "Львов". Поединок состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Львов".

Начало поединка - в 19:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

15-й тур

ШАХТЕР - ЛЬВОВ

Прогнозируемо фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является действующий чемпион страны. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1,10. Ничья оценивается котировкой в 10,00. На выигрыш "Львова" можно поставить с коэффициентом 21,00.

Матч первого круга между командами завершился победой "горняков" со счетом 2:0.

Всего между собой "Шахтер" и "Львов" провели 7 матчей. Донецкая команда выиграла 5 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.

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