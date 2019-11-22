RU  UA  EN

пятница, 22 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 ноября

18:58
Олег Винник в третий раз собрал столичный Дворец Спорта: фото
18:47
Мешают нашим интересам: Путин отказался признавать международные законы
18:40
У нас будет еще один: Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка
18:29
"Поправку Геруса" протягивали через комитет с нарушением регламента - нардеп Скороход
18:27
Обыски в мэрии Одессы: в Генпрокуратуре раскрыли скандальные подробности
18:20
Coldplay отказались от гастролей по необычной причине: фаны рискуют никогда не увидеть их на сцене
18:12
Потрачены сотни тысяч долларов: политолог рассказал о медиа-войне застройщика с чиновником в Одессе
18:02
Это не в моем стиле: режиссер "Джокера" лично опроверг слухи о запуске сиквела
17:48
Телемарафон Рабиновича собрал у экранов рекордные 9,5 млн телезрителей - СМИ
17:44
Влюбленная Могилевская выпустила клип с полуобнаженными парнями: видео
17:23
Слуга народа-2: исключенные из фракции нардепы рассказали о своем будущем
17:09
Звезда Spice Girls пожаловалась на безденежье и отсутствие работы в США
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Шахтер - Львов: расписание трансляций

пятница, 22 ноября 2019, 10:51
переглянути новину українською

В пятницу, 22 ноября, в матче 15-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и "Львов". Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - ЛЬВОВ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало поединка в 19:00.

Прямую трансляцию противостояния между донецким и львовским коллективами можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с харьковчанином Дмитрием Кривушкиным.

После 14 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 40 очков из 42 возможных. "Львов" занимает предпоследнее, 11-е, место, имея в активе всего 11 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес наказание за русский язык в матче с "Динамо" в Харькове.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Львов - 0:0 онлайн трансляция

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Россия - Бельгия - 1:4 хроника матча

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: