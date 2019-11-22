Где смотреть онлайн Шахтер - Львов: расписание трансляций

В пятницу, 22 ноября, в матче 15-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и "Львов". Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - ЛЬВОВ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало поединка в 19:00.

Прямую трансляцию противостояния между донецким и львовским коллективами можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с харьковчанином Дмитрием Кривушкиным.

После 14 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 40 очков из 42 возможных. "Львов" занимает предпоследнее, 11-е, место, имея в активе всего 11 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес наказание за русский язык в матче с "Динамо" в Харькове.