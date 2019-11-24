Динамо - Мариуполь: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 24 ноября, в матче 15-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и "Мариуполь". Встреча будет проходить на стадионе "Олимпийский" в столице.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Мариуполь".

Начало поединка - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

15-й тур

ДИНАМО - МАРИУПОЛЬ

Прогнозируемо фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является столичная команда. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1,24. Ничья оценивается котировкой в 6,70. На выигрыш "Мариуполя" можно поставить с коэффициентом 10,50.

Матч первого круга между командами завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Всего между собой "Динамо" и "Мариуполь" провели 47 матчей. Столичная команда выиграла 40 поединков, 5 встреч завершились вничью. На счету "Мариуполя" всего 2 победы.