RU  UA  EN

воскресенье, 24 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Динамо - Мариуполь: онлайн видео трансляция

Киевская и мариупольская команды встретятся в матче 15-го тура чемпионата Украины

воскресенье, 24 ноября 2019, 10:21
читати статтю українською
Киевская и мариупольская команды встретятся в матче 15-го тура чемпионата Украины

В воскресенье, 24 ноября, в матче 15-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и "Мариуполь". Встреча будет проходить на стадионе "Олимпийский" в столице.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Мариуполь".

Начало поединка - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

15-й тур

ДИНАМО - МАРИУПОЛЬ

Прогнозируемо фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является столичная команда. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1,24. Ничья оценивается котировкой в 6,70. На выигрыш "Мариуполя" можно поставить с коэффициентом 10,50.

Матч первого круга между командами завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Всего между собой "Динамо" и "Мариуполь" провели 47 матчей. Столичная команда выиграла 40 поединков, 5 встреч завершились вничью. На счету "Мариуполя" всего 2 победы.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Челси - 2:1 Хроника матча

Манчестер Сити Челси - прямая трансляция матча 13-го тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

Шахтер - Львов - 4:1 Хроника матча

Шахтер Львов - прямая трансляция матча 15-го тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Харькова

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Сербия Украина - прямая трансляция матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Смотрите онлайн трансляцию из Белграда

Новости

24 ноября

10:37
Карпаты - Олимпик: онлайн видео трансляция
09:31
Где смотреть онлайн Динамо - Мариуполь: расписание трансляций
07:48
"Бомбардировщик" жестко нокаутировал "Кинг-Конга" в чемпионском бою: видео
07:20
Флирт Поляковой и неожиданный уход Данилко: как на Х-фактор 10 прошел 11 выпуск
07:00
Легкий чизкейк с джемом: простой рецепт для приготовления дома

23 ноября

23:07
Андрей Данилко заявил о желании покинуть Х-фактор
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: