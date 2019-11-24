Где смотреть онлайн Динамо - Мариуполь: расписание трансляций

В воскресенье, 24 ноября, в матче 15-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и "Мариуполь". Поединок пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - МАРИУПОЛЬ: ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало поединка в 17:00.

Прямую трансляцию противостояния между киевским и мариупольским коллективами можно будет посмотреть на телеканале "2+2".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом из Херсона.

После 14 туров "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 27 очков. "Мариуполь" располагается на 6-й позиции, имея в активе на 10 очков меньше. Лидирует в чемпионате "Шахтер" с 43 очками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может усилить состав форвардом европейской сборной.