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Реал - ПСЖ: онлайн трансляция

Мадридский и парижский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

понедельник, 25 ноября 2019, 14:40
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Мадридский и парижский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанский "Реал" встретится с французским "ПСЖ". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "ПСЖ".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа A. 5-й тур

РЕАЛ Испания - ПСЖ Франция

РЕАЛ - ПСЖ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В качестве его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья - Фабиу Вериссиму.

После четырех туров "Реал" занимает 2-е место в турнирной таблице группы A, набрав 7 очков. "ПСЖ" лидирует в квартете, имея в активе 12 очков. В первом круге парижане разгромили "сливочных" на своем поле со счетом 3:0. Также в группе выступают "Брюгге", который с 2 очками находится на 3-й позиции, и "Галатасарай", идущий последним с 1 очком в активе.

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