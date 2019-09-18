ПСЖ добыл историческую победу над "Реалом" в Лиге чемпионов

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов играли французский ПСЖ и испанский "Реал". Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Реал".

В первом тайме в составе парижан двумя мячами отметился хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария. Сперва он забил с передачи Берната, а затем забил идеальным ударом с дальней дистанции.

Под занавес встречи ПСЖ забил третий мяч. Отличился Менье, который завершил стремительную контратаку парижан.

Во втором матче группы А "Брюгге" и "Галатасарай" сыграли вничью 0:0.

ПСЖ - РЕАЛ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ране "Апостроф" сообщал, что фанаты "ПСЖ" послали жесткое сообщение форварду своей команды Неймару, который минувшим летом предпринимал шаги, чтобы покинуть клуб.