Где смотреть онлайн Реал - ПСЖ: расписание трансляций

Во вторник, 26 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и французский "ПСЖ". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Смотрите прямую трансляцию игры "Локомотив" - "Байер" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между мадридским и парижским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также матч покажет российский телеканал "Матч! Футбол 1".

РЕАЛ - ПСЖ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первом туре "ПСЖ" разгромил "Реал" со счетом 3:0. Клубы выступают в группе A. Лидером квартета является "ПСЖ", который с 12 очками уже вышел в плей-офф. На втором месте "Реал" с семью очками в активе. "Брюгге" и "Галатасарай" занимают 3-е и 4-е места, набрав соответственно 2 и 1 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре французский топ-клуб скромной победой гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.