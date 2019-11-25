RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

25 ноября

14:54
Анна Ризатдинова честно высказалась о финале шоу Танці з зірками-2019
14:50
Пострадала женщина с ребенком: боевики ДНР устроили подлую провокацию на Донбассе
14:29
Сожгли авто и скрылись: выяснились новые детали о преступниках, устроивших взрыв в Харькове
14:16
Сына королевы Елизаветы II "выдворили" из Букингемского дворца
14:09
Шахтеры месяц без зарплат: директор "Львовуголь" рассказал о последствиях "поправки Геруса"
14:06
Уже не в СИЗО: в деле экс-замминистра, заподозренного в госизмене, произошел новый поворот
13:55
Угрожали силой: на Донбассе топ-чиновника выволокли из кафе из-за замечания о российских песнях
13:43
Женщина подобрала с улицы дикое животное, которое приняла за обычного котенка: фото
13:29
Жизнь - ад: суть "русского мира" на Донбассе показали грустными фото
13:29
Под Винницей автобус с пассажирами попал в страшное ДТП, много пострадавших: фото
13:26
YUKO представили особый релиз, который посвятили жертвам домашнего насилия
13:23
Скрывали лекарства на складе: в СМИ рассказали о "схемах" главврача в Институте рака
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Реал - ПСЖ: расписание трансляций

понедельник, 25 ноября 2019, 13:37
переглянути новину українською

Во вторник, 26 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и французский "ПСЖ". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Смотрите прямую трансляцию игры "Локомотив" - "Байер" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между мадридским и парижским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также матч покажет российский телеканал "Матч! Футбол 1".

РЕАЛ - ПСЖ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первом туре "ПСЖ" разгромил "Реал" со счетом 3:0. Клубы выступают в группе A. Лидером квартета является "ПСЖ", который с 12 очками уже вышел в плей-офф. На втором месте "Реал" с семью очками в активе. "Брюгге" и "Галатасарай" занимают 3-е и 4-е места, набрав соответственно 2 и 1 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре французский топ-клуб скромной победой гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реал - ПСЖ: онлайн трансляция

Манчестер Сити - Шахтер: онлайн трансляция

Локомотив - Байер: онлайн трансляция

Динамо - Мариуполь - 3:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: