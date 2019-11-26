Манчестер Сити - Шахтер: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" сыграет с донецким "Шахтером". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шахтер".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 5-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - ШАХТЕР Украина

Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Славко Винчичем. В качестве его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья - Раде Обренович.

После четырех туров лидером группы С является "Манчестер Сити", который набрал 10 очков. "Шахтер" с пятью очками в активе занимает второе место. Также в группе выступают загребское "Динамо" (5) и "Аталанта" (1).

В матче 1-го тура "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3.