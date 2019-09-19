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Шахтер - Манчестер Сити - 0:3 Видеообзор

четверг, 19 сентября 2019, 06:45
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" с разгромным счетом проиграл английскому "Манчестер Сити".

В середине первого тайма счет открыл Рияд Марез, поразив пустые ворота после отскока мяча от штанги. На 38-й минуте Марез ассистировал Илкаю Гюндогану, который ворвался в штрафную и точно пробил с близкого расстояния. Во 2-м тайме Габриэл Жезус убежал один на один с Пятовым и четко переиграл голкипера.

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия - 0:3 (0:2)

Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Габриэл Жезус (76)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнандес (29).

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