Шахтер - Олимпик: онлайн трансляция

6 декабря в матче 17-го тура чемпионата Украины сыграют донецкие клубы "Шахтер" и "Олимпик". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Олимпик".

Начало матча - в 19:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

17-й тур

ШАХТЕР Донецк - ОЛИМПИК Донецк

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров является "Шахтер". На победу "горняков" предлагается коэффициент 1,08. Ничья оценивается коэффициентом 9,00. На успех "Олимпика" можно поставить с коэффициентом 17,00.

После 16 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 44 очка. "Олимпик" с 18 очками занимает седьмую позицию.

В первом круге "Олимпик" уступил "Шахтеру" со счетом 0:4.