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"Шахтер" одержал яркую победу в донецком дерби: видеообзор

воскресенье, 01 сентября 2019, 18:53
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В матче 6-го тура чемпионата Украины "Шахтер" в донецком дерби разгромил "Олимпик".

"Горняки" открыли счет на 13-й минуте. Марлос пробил с близкого расстояния, но попал в защитника, мяч отскочил к Мораесу, который переправил его в ворота. В концовке первого тайма Соломон вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

В середине 2-го тайма Мораес воспользовался ошибкой Цымбалюка, вывел Марлоса к воротам и хавбек сборной Украины точно пробил с 14 метров. В концовке встречи Мораес грудью замкнул навес с фланга, оформив дубль.

"Шахтер" одержал шестую победу в шести матчах и лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Олимпик" занимает последнее место, набрав одно очко.

"Олимпик" Донецк – "Шахтер" Донецк - 0:4 (0:2)

Голы: Мораес (13, 81), Соломон (45+3), Марлос (60)

"Олимпик": Бетим, Цымбалюк, Зотько, Вантух (Ксенз, 45), Завийский, Политыло, Е. Пасич, Фабиньо (Г. Пасич, 35), Салу, Тейшейра, Диэйе (Чарльз, 76).

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 80), Кривцов (Бондарь, 68), Степаненко (Коваленко, 62), Алан Патрик, Болбат, Соломон, Тете, Марлос, Мораес.

Предупреждения: Марлос (9), Завийский (28), Зотько (53).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 5-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Мариуполь", "Олимпик" отобрал очки у "Динамо".

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